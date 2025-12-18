Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрзинов-старший о КПК: тренерский штаб «России 25» выполнил свою работу на высшем уровне

Юрзинов-старший о КПК: тренерский штаб «России 25» выполнил свою работу на высшем уровне
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о работе тренерского штаба сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала под руководством Романа Ротенберга.

«Считаю, что штаб сборной «Россия 25» и ФХР выполнили свою работу на высшем уровне. Не понаслышке знаю, что главный тренер Роман Ротенберг живёт хоккеем, постоянно развивается в нём, всё время ищет что-то новое. Интересным выглядит его ход с приглашением в штаб Алексея Ковалёва, одного из самых глубоких – в плане понимания игры – специалистов, который имел своё мнение даже в 17 лет, когда делал свои первые профессиональные шаги у нас в московском «Динамо». Мне понравилось, как тренерский штаб укомплектовал команду, как были сформированы тройки и пятёрки. Баланс нескольких опытных и многих молодых хоккеистов. Много точных кадровых попаданий», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

Российская сборная обыграла Беларусь и Казахстан и в третий раз подряд стала обладателем Кубка Первого канала.

Материалы по теме
«Россия 25» — триумфатор Кубка Первого канала! Ротенберг выиграл третий турнир подряд
«Россия 25» — триумфатор Кубка Первого канала! Ротенберг выиграл третий турнир подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android