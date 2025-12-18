Юрзинов-старший о КПК: тренерский штаб «России 25» выполнил свою работу на высшем уровне

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о работе тренерского штаба сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала под руководством Романа Ротенберга.

«Считаю, что штаб сборной «Россия 25» и ФХР выполнили свою работу на высшем уровне. Не понаслышке знаю, что главный тренер Роман Ротенберг живёт хоккеем, постоянно развивается в нём, всё время ищет что-то новое. Интересным выглядит его ход с приглашением в штаб Алексея Ковалёва, одного из самых глубоких – в плане понимания игры – специалистов, который имел своё мнение даже в 17 лет, когда делал свои первые профессиональные шаги у нас в московском «Динамо». Мне понравилось, как тренерский штаб укомплектовал команду, как были сформированы тройки и пятёрки. Баланс нескольких опытных и многих молодых хоккеистов. Много точных кадровых попаданий», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

Российская сборная обыграла Беларусь и Казахстан и в третий раз подряд стала обладателем Кубка Первого канала.