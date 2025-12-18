Ткачёв: в «Торпедо» получаю удовольствие от процесса, многое в игре импонирует

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв заявил, что получает удовольствие от игры за нижегородскую команду.

– Стиль игры «Торпедо», достаточно креативный, комбинационный, ближе и понятнее, если сравнивать, например, с жёсткой системной «Сибирью» при Вячеславе Буцаеве?

– Главное, чтобы всё получалось и был результат.

– То есть вы сторонник того, что результат превыше всего? Даже если тактика держать счёт 1:0 или ждать буллитов, то это тоже, в принципе, рабочая тактика в некоторых ситуациях?

– Хоккей – многогранный вид спорта. Поэтому по-разному матчи складываются, команды по-разному действуют. Где-то мы видим обилие заброшенных шайб, и сухие матчи тоже видим. Нужно уметь играть в любой хоккей.

– Но есть ведь ещё и личное удовольствие от процесса…

– Разумеется, и в «Торпедо» сейчас я его получаю. Бесспорно, многое в игре Нижнего Новгорода мне сейчас импонирует. Поэтому удовольствие от игры получаю каждый день, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.