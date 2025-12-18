Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Торпедо» Ткачёв рассказал об ожиданиях игроков перед открытием новой арены

Нападающий «Торпедо» Ткачёв рассказал об ожиданиях игроков перед открытием новой арены
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями игроков перед открытием новой арены в Нижнем Новгороде.

– Перед переходом в «Сибирь» вы говорили, что особенно ждёте услышать в Новосибирске, уже будучи игроком домашней команды, знаменитое «Славься, Сибирь». А было ли такое с Нижним Новгородом? Ждали «Нижегородскую лирическую»?
– Есть такое, конечно. Фишки местных команд, и игроки выездных клубов знают, кто не первый год в лиге, запоминается. Конечно, приятно слышать такое единение трибун, особенное чувство.

– Ждёте переезда на новую арену? Особенно после «Сибирь-арены», вам пришлось ненадолго вернуться будто бы немного в прошлое.
– На самом деле и в «Нагорном» себя чувствую совершенно комфортно. Хороший дворец. В первую очередь концентрируюсь на игре, а новая арена уже будет новой историей. Посмотрим, какие эмоции будут от игры в новом дворце, понятно будет, только когда там уже окажемся, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Эксклюзив
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android