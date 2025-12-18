Нападающий «Торпедо» Ткачёв рассказал об ожиданиях игроков перед открытием новой арены

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями игроков перед открытием новой арены в Нижнем Новгороде.

– Перед переходом в «Сибирь» вы говорили, что особенно ждёте услышать в Новосибирске, уже будучи игроком домашней команды, знаменитое «Славься, Сибирь». А было ли такое с Нижним Новгородом? Ждали «Нижегородскую лирическую»?

– Есть такое, конечно. Фишки местных команд, и игроки выездных клубов знают, кто не первый год в лиге, запоминается. Конечно, приятно слышать такое единение трибун, особенное чувство.

– Ждёте переезда на новую арену? Особенно после «Сибирь-арены», вам пришлось ненадолго вернуться будто бы немного в прошлое.

– На самом деле и в «Нагорном» себя чувствую совершенно комфортно. Хороший дворец. В первую очередь концентрируюсь на игре, а новая арена уже будет новой историей. Посмотрим, какие эмоции будут от игры в новом дворце, понятно будет, только когда там уже окажемся, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.