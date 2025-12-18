Скидки
Хоккей

Ткачёв — о буллитах: сложно выходить против тех, с кем долгое время тренировался

Ткачёв — о буллитах: сложно выходить против тех, с кем долгое время тренировался
Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв высказался о буллитах против бывших партнёров по команде.

– В «Сибири» вы были штатным буллитёром, в целом вы давно известны как исполнитель буллитов. Есть фирменные секреты штрафных бросков?
– А секреты рассказывать и не надо. Стараешься смотреть, как действует тот или иной вратарь, как он играет.

– То есть в первую очередь имеет значение, против какого вратаря выходите?
– Разумеется, это работает в обе стороны. Иногда понимаешь, что кто-то выкатывается сразу, кто-то, наоборот, глубоко в воротах сидит. Сложно выходить против тех, против кого тренировался долгое время. И ты его знаешь хорошо, но и он тебя хорошо знает. Нужно что-то нестандартное придумывать. Если вратарь тебе не знакомый, то можно попробовать что-то уже хорошо отработанное, что выучил давно и всегда получается. Уверенность важна.

– Серию буллитов сократили с пяти до трёх попыток, это плюс или минус? Насколько в принципе буллиты нужны в современном хоккее?
– Как по мне, буллиты часть игры. А длительность серии буллитов не сказать, чтобы что-то серьёзно поменяла, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Эксклюзив
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
