Тамбиев: гендиректор «Адмирала» решил, что я не справляюсь. Честно, я такого не ожидал

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал свою отставку из владивостокского клуба.

— Насколько неожиданным получилось ваше отстранение? Как понимаю, сразу же после игры с «Локомотивом» всё произошло.
— Да, сразу после матча, в раздевалке. Зашёл Алексей Андреевич Ан (генеральный директор «Адмирала». – Прим. «Чемпионата»), всё объявил. Честно, я такого не ожидал.

— Покоробила формулировка – «отстранён от работы». Не было ли тут какой-то конфликтной ситуации?
— Да нет, никакого конфликта, мы нормально общались. У меня была своя зона ответственности, у гендиректора своя. Он принял такое решение. Формулировка… Всё ведь определяет результат. Четыре игры проиграли дома, из зоны плей-офф выпали, наверное, он решил, что я не справляюсь. Тут надо у него спрашивать, почему он принял такое решение. Это реакция на домашнюю серию, — сказал Тамбиев в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Тамбиевым читайте на «Чемпионате»:
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
Эксклюзив
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
