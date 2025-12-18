Скидки
«У меня не было паники. Чётко знал, что делать». Тамбиев — об увольнении из «Адмирала»

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что у него был план, как улучшить результаты владивостокского клуба.

— Получается, сами вы понимали, как можно поправить ситуацию?
— Ну я же четыре года в «Адмирале», для меня это не ново. Я понимал, что всё-таки перелёты-самолёты эти, усталость у ребят накопилась. Плюс Сошников с Грманом только с травм вышли, им надо было набрать кондиции, возможно, поторопились их вводить в состав. Ребята рвались в бой, горели, но видно было, что игровые кондиции потеряны, а мы ведь играем в 18 хоккеистов, то есть это две боевые единицы.

Немножко нам не хватило в этой домашней серии, думал, что сейчас в паузу подтянем физические кондиции. У меня никакой паники не было, я чётко знал, что делать. Понятно, что есть нехватка мастерства у некоторых игроков, но я знал, чем компенсировать, всё-таки четыре года в команде, всё это проходили, всё одно и то же. Я к этому привык, — сказал Тамбиев в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Тамбиевым читайте на «Чемпионате»:
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
Эксклюзив
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
