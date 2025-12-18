Скидки
Хоккей

Жерар Галлан и Михаил Кравец — тренеры KHL World на Матче звёзд

КХЛ представила тренеров KHL World на Матче звёзд в Екатеринбурге, ими станут Жерар Галлан («Шанхайские Драконы») и Михаил Кравец («Барыс»).

Жерар Галлан дебютирует на Матче звёзд КХЛ. Специалист проводит в КХЛ первый сезон, сейчас на его счету 34 матча и 14 побед. Ранее Галлан работал в НХЛ и возглавлял сборную Канады, в 2021 году под его руководством «кленовые листья» завоевали золото чемпионата мира.

Михаил Кравец был участником Матча звёзд КХЛ 2023 в Санкт-Петербурге. В лиге специалист возглавлял СКА, «Витязь», «Амур», «Авангард», «Куньлунь Ред Стар» и «Барыс», на его счету 415 матчей и 201 победа. Наивысший результат, которого он добивался в качестве главного тренера в КХЛ, – бронзовые медали сезона-2022/2023. В 2024 году Кравец входил в тренерский штаб сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

Напомним, Матч звёзд — 2026 состоится в Екатеринбурге с 7 по 8 февраля.

