Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравцов — второй бомбардир «Трактора» и второй игрок в истории клуба с 200+ очками в КХЛ

Кравцов — второй бомбардир «Трактора» и второй игрок в истории клуба с 200+ очками в КХЛ
Комментарии

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров клуба в КХЛ. Нападающий стал всего вторым игроком в истории «Трактора» с 200+ очками в КХЛ и имеет возможность возглавить список бомбардиров уже в нынешнем сезоне.

Виталий Кравцов набрал 214 (112+102) очков в 378 матчах. У рекордсмена чёрно-белых Антона Глинкина — 234 (81+153) балла в 555 встречах.

Российский форвард Кравцов в 2018 году выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в общей сложности провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. Всего в НХЛ на счету Кравцова 64 встречи и 12 (6+6) очков. Россиянин также выступал за «Ванкувер» в сезоне-2022/2023.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ткачёв — о Кравцове: если человек решил попробовать свои силы в НХЛ, почему нет?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android