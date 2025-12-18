Кравцов — второй бомбардир «Трактора» и второй игрок в истории клуба с 200+ очками в КХЛ

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров клуба в КХЛ. Нападающий стал всего вторым игроком в истории «Трактора» с 200+ очками в КХЛ и имеет возможность возглавить список бомбардиров уже в нынешнем сезоне.

Виталий Кравцов набрал 214 (112+102) очков в 378 матчах. У рекордсмена чёрно-белых Антона Глинкина — 234 (81+153) балла в 555 встречах.

Российский форвард Кравцов в 2018 году выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в общей сложности провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. Всего в НХЛ на счету Кравцова 64 встречи и 12 (6+6) очков. Россиянин также выступал за «Ванкувер» в сезоне-2022/2023.