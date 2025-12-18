Скидки
Равиль Якубов вошёл в тренерский штаб московского «Динамо»

Равиль Якубов вошёл в тренерский штаб московского «Динамо», где занял должность старшего тренера, сообщает пресс-служба бело-голубых. Ранее о готовящемся подписании сообщал «Чемпионат».

Равиль Амирович — воспитанник московского «Динамо». Выступал за клуб на протяжении семи сезонов (1990-1996, 2001-2002). В составе бело-голубых трижды становился обладателем Кубка МХЛ, абсолютным чемпионом России, многократным победителем международных турниров. Позже нападающий выступал за «Авангард» и «Сибирь», где завершил игровую карьеру в 2005 году.

В октябре 2007 года Равиль Амирович вернулся в родное «Динамо», куда его пригласили на должность тренера в хоккейную школу, а вскоре он стал ассистентом главного тренера основной команды, вместе с которой выиграл Кубок Шпенглера в 2008 году. В 2010 году Якубов покинул клуб вместе со всем тренерским штабом.

После этого Якубов входил в тренерский штаб «Нефтехимика», затем — «Витязя». С 2018 по 2024 год он работал в ЦСКА и за это время выиграл с командой три Кубка Гагарина и три Кубка Континента.

