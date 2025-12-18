Скидки
Борис Майоров отреагировал на критику Виталия Давыдова в адрес «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров оценил слова заслуженного тренера СССР Виталия Давыдова, раскритиковавшего красно-белых за то, что они не отпустили своих игроков в российскую сборную для участия в Кубке Первого канала.

«Считаю, что прежде, чем что-то комментировать, надо знать факты, а не основываться на домыслах в интернете. Виталий Семёнович, говоря о том, что «Спартак» не делегировал игроков в сборную «Россия 25», видимо, не знал, что Порядин выбыл с непростой травмой и не сыграет до Нового года, а Орлов вернулся с температурой с тяжёлого выезда. Всё-таки стоит запрашивать информацию в клубе или проверять её как-то, прежде чем заявления в прессе делать», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

