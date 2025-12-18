Тамбиев: с игроками «Адмирала» не прощался. Не люблю эту показуху, сопли размазывать

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что не видит смысла прощаться с игроками владивостокского клуба.

— Удалось ли попрощаться с командой?

— Нет, я не прощался. Им в раздевалке объявили, что тут прощаться? Я не люблю эти сопли размазывать, показухой заниматься. Всё им сказали, ни убавить, ни прибавить. Что я им скажу после четырёх поражений? — сказал Тамбиев в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Тамбиев был отстранён от работы в «Адмирале» 6 декабря, а 15 декабря клуб официально расторг контракт со специалистом. Тамбиев возглавлял дальневосточный клуб с ноября 2021 года.