Тамбиев: в КХЛ на одних спичах и лозунгах долго не продержаться. Всё зависит от состава

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что успех в КХЛ зависит от состава команды.

— Какой итог подведёте под своей работой в «Адмирале»?

— Всё, что у меня есть, мои знания и опыт, я честно вкладывал в команду. Приятно, что это была моя первая команда в КХЛ, я получил огромный опыт. Много что поменял в своей работе, сам поменялся. Опять же, во многих нюансах и мелочах стал гибче — в общении с игроками, в игровом и тренировочном процессе. Опять же, лига поменяла меня, я сам вижу, что многие вещи теперь делаю по-другому.

Но по-прежнему считаю, что всё зависит от подбора игроков. В этой лиге на одних спичах, лозунгах, на одной физподготовке долго не продержаться, не поставить игру, которая будет приносить результат и очки. С другой стороны, все недоработки тренера в КХЛ видно моментально. Уровень лиги очень высокий, невероятное количество сильнейших хоккеистов в каждой команде, поэтому надо соответствовать, — сказал Тамбиев в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.