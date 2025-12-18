«Ничего я не увидел, что бы поменялось». Тамбиев — об «Адмирале» после его увольнения

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что не увидел изменений в игре команды после своего увольнения. Команду после его ухода возглавил Ильнур Гизатулин.

— У вас не было прощания с командой, а дела передали Ильнуру Гизатулину?

— Я два-три дня находился в тренерской. Гизатулин, в принципе, ничего у меня не спрашивал. Я видел план работы, одно-два упражнения новых добавлено, но направленность та же в тренировочном процессе. Ничего я не увидел, что бы поменялось. Мы в общем поговорили о каких-то вещах, но на тренировочный процесс у каждого своё видение, и это нормально. Что я буду вмешиваться, зачем? — сказал Тамбиев в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.