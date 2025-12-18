Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев: буду следить за «Адмиралом» и дальше. Любимый город, любимая команда

Тамбиев: буду следить за «Адмиралом» и дальше. Любимый город, любимая команда
Комментарии

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что будет следить за результатами владивостокской команды, которая стала для него любимой.

— Продолжаете следить за «Адмиралом»?
— Конечно, вот игру с «Амуром» смотрел, переживал за ребят, за результат. И дальше буду следить: любимый город, любимые болельщики, любимая команда.

— Какие у вас дальнейшие планы?
— В конце декабря полечу в Москву. Скорее всего, там пока останусь, пока не планирую никуда уезжать из России. Ничего конкретного нет. Хоккей смотрю, потому что нельзя отставать, надо держать себя в тонусе, смотреть, куда двигается хоккей, лига. Если отстать от этого поезда, то потом не догонишь, — сказал Тамбиев в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Тамбиевым читайте на «Чемпионате»:
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
Эксклюзив
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android