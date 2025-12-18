Тамбиев: буду следить за «Адмиралом» и дальше. Любимый город, любимая команда

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что будет следить за результатами владивостокской команды, которая стала для него любимой.

— Продолжаете следить за «Адмиралом»?

— Конечно, вот игру с «Амуром» смотрел, переживал за ребят, за результат. И дальше буду следить: любимый город, любимые болельщики, любимая команда.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— В конце декабря полечу в Москву. Скорее всего, там пока останусь, пока не планирую никуда уезжать из России. Ничего конкретного нет. Хоккей смотрю, потому что нельзя отставать, надо держать себя в тонусе, смотреть, куда двигается хоккей, лига. Если отстать от этого поезда, то потом не догонишь, — сказал Тамбиев в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.