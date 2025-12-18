«Наверное, с учётом моего опыта в другом клубе будет полегче». Тамбиев — о своём будущем

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что хочет продолжить карьеру в одном из клубов КХЛ.

— Если вам завтра предлагают возглавить клуб КХЛ – вы готовы?

— Вряд ли кто-то предложит завтра (смеётся). Но, конечно, мне хочется продолжить работу в этой лиге.

— Будете ли вы придирчивы к выбору, если такой появится? Хотите ли пойти в топ-клуб, будете ли после «Адмирала» смотреть на географическое положение?

— Да, столько налетал… И в таких условиях удавалось находить какую-то золотую середину, держать команду в тонусе. А когда летаешь на выезд час-полтора – это, наверное, полегче в плане адаптации. Если уж «Адмирал» частенько показывал приличную игру и хорошее движение при таких-то перелётах и сменах часовых поясов.

— Да, я об этом и говорю. Вы хотели бы поработать в более комфортных условиях?

— Так неправильно говорить: комфортные условия. Любая работа главным тренером почётна в КХЛ, просто есть различия. Не отвлекаешься на многие вещи: как восстановить ребят, за сколько дней вылетать в поездку, чтобы учесть акклиматизацию. Конечно, с учётом моего дальневосточного опыта в другом клубе, наверное, будет полегче. Хотя работать-то в КХЛ везде тяжело, я это прекрасно понимаю, — сказал Тамбиев в беседе с обозревателем «Чемпионата» Львом Лукиным.