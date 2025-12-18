«Металлург» представил форму к 70-летнему юбилею клуба. Как сообщает пресс-служба клуба, фотосессия ретрокомплекта прошла на Магнитогорском металлургическом комбинате.

«Свитер отсылает к форме 1962 года – первого на легендарном стадионе «Малютка». Каждая деталь комплекта пропитана духом эпохи — полосы, номера, буквы и логотипы спонсоров сделаны из фетра. По особой технологии выполнен шильд КХЛ, который стал кожаным. В съемке приняли участие легенды клуба разных поколений: Виктор Сухов, Андрей Разин, Сергей Мозякин, Егор Яковлев и Илья Набоков. Каждый олицетворяет победы традиции — шесть чемпионств страны, три Кубка Гагарина, два чемпионства Евролиги, Суперкубок Европы, Кубок европейских чемпионов и Кубок Шпенглера», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: «Металлург»

Сообщается, что «Металлург» сыграет в этой форме 29 декабря в домашнем матче с «Трактором».