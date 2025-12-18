Дмитрий Яшкин рассказал, как «Ак Барс» планирует обыграть СКА в гостевом матче

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о предстоящем матче со СКА, который состоится сегодня, 18 декабря. Начало игры в Санкт-Петербурге – в 19:30 мск.

– Какая атмосфера в команде после победы в «Зелёном дерби»?

– Хорошая. После перерыва провели отличную домашнюю игру, теперь нужно продолжить это в выездной серии.

– Играть против СКА в Санкт-Петербурге непросто. За счёт чего можно склонить чашу весов на нашу сторону?

– Да, всегда непростые игры. Нужно поменьше удаляться – это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим.

– В составе соперника много скоростных игроков, как их нейтрализовать?

– Выигрывать единоборства и придерживаться нашей системы игры. Если все будут действовать правильно, то мы будем владеть шайбой, — цитирует Яшкина пресс-служба клуба.