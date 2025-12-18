Скидки
Фетисов ответил, может ли Ротенберг возглавить сборную России после возвращения на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов признался, что не смотрит матчи «России 25», и заявил, что Роман Ротенберг может остаться главным тренером российской сборной после возвращения на международную арену.

– Кто должен возглавить сборную России после полноценного допуска?
– Не хочу заниматься догадками и прогнозами, тем более неясно, когда нас вернут. Хороший опытный специалист должен быть, но пока даже не хочу думать об этом. Может, нас по-нормальному не вернут ещё три года?

– Как вам работа Ротенберга в «России 25», может ли он остаться главным после допуска?
– Возможно. Судя по результату, он хорошо работает, но игру «России 25» я ни одну не смотрел. Соперники неинтересны, – приводит слова Фетисова Odds.ru.

