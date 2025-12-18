«Вашингтон» — «Торонто»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 19 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это вторая игра из трёх запланированных между командами в текущей регулярке. В первом матче сильнее был «Вашингтон» со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне «Торонто» провёл 32 встречи, в которых набрал 35 очков, клуб расположился на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 40 очками после 33 матчей находится на пятой строчке Востока.