«Эпизоды игр не соответствовали мировым стандартам». Рябыкин — о Кубке Первого канала

Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался положительно о Кубке Первого канала, на котором сборная «Россия 25» заняла первое место, обыграв команды Казахстана (9:0) и Беларуси (3:1).

«О чём спорить, если турнир прошёл при аншлагах, наша сборная показала стопроцентный результат, а картинка была не хуже, чем в НХЛ? Более того, о хоккее вспомнил даже Первый канал, который нашу игру, мягко говоря, не балует. Поэтому для меня как для хоккейного человека по итогам турнира в Новосибирске – сплошные плюсы.

– Но есть нарекания по профессиональному уровню соперников…
– Понятно, что сборные Беларуси и особенно Казахстана – это не североамериканцы и не шведы с финнами. Но уровень тех же белорусов ни в коем случае не принижал бы, ведь их базовая команда – минское «Динамо» – идёт в чемпионате КХЛ выше всех московских клубов и СКА.

Понятно, что какие-то эпизоды игр не соответствовали мировым стандартам. Тот же Казахстан, к сожалению, совсем просел. Но в нынешних условиях, когда нас поместили за «железный занавес», такие турниры надо всячески поощрять, ведь они позволяют нам сохранить всю эту идею сборных страны. Поэтому с небольшой частью нареканий готов согласиться. Но в целом в Новосибирске всё прошло круто и на пользу нашему хоккею, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

