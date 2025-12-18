Скидки
ХК «Ростов» снялся с чемпионата России по хоккею из-за финансовых проблем

ХК «Ростов» снялся с чемпионата России по хоккею из-за финансовых проблем
Комментарии

В связи с отсутствием финансирования Министерством спорта Ростовской области грантов хоккейный клуб «Ростов» вынужден сняться с чемпионата России по хоккею, сообщает пресс-служба клуба.

«За время существования клуб достиг следующих значимых результатов: 2015 год — чемпион Российской хоккейной лиги, 2017 и 2019 годы — чемпион Первенства ВХЛ. С 2019 года — постоянный участник Высшей хоккейной лиги. Подготовлено 35 мастеров спорта России. Подготовили двух спортсменов олимпийской сборной для участия в зимней Универсиаде. Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения. Сохранение профессионального хоккейного клуба «Ростов» в чемпионате России — ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На данный момент «Ростов» занимает последнее, 32-е место в регулярном чемпионате ВХЛ.

