«Не хотелось там жить». Михаил Мальцев — о времени, проведённом в Северной Америке

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о времени игры в Северной Америке. Два года назад хоккеист вернулся в КХЛ после пяти лет заокеанской карьеры.

— Есть ли какие-то привычки, которые вы переняли, живя в Северной Америке, и до сих пор пользуетесь? Может, скучаете по чему-то?

— В плане жизни всё же здесь лучше. Не знаю, как сейчас, раньше все хотели в Америку. Я был в том возрасте, когда многие хоккеисты уезжали в молодёжные лиги туда, да и в принципе, люди обычные тоже рвались туда. В России, на самом деле, и сервис лучше, и банки устроены проще. У меня, например, остался счёт в Америке, но настолько там непонятная система: вижу только свой счёт, еле могу кому-то перевести деньги, для этого нужна почта, номер, ещё что-то. А здесь ты спокойно перевёл по номеру телефона, и всё. Такси, посещение ресторанов — очень всё дорого. Не знаю, развеян ли в итоге миф о том, что там лучше. Но в России очень хорошо в плане жизни. Да и в плане клубной организации у нас в «Спартаке» есть всё, что необходимо для хорошей работы, о нас заботятся, никаких проблем. Мы чувствуем себя как в настоящей семье.

В Америке же я был один, было скучно, там менталитет другой, каждый сам по себе. А здесь более близкое хоккейное общество. Опыт такой был прикольным, но с годами стало тяжеловато психологически. Не хотелось там жить. Может, если бы я играл в НХЛ, было бы иначе, условия совсем другие, намного лучше, — цитирует Мальцева Sport24.