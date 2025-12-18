Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов ответил на вопрос, может ли Капризов по популярности заменить в будущем Овечкина

Фетисов ответил на вопрос, может ли Капризов по популярности заменить в будущем Овечкина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не сможет заменить по популярности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Может ли Капризов по своей популярности заменить со временем Овечкина?
— Это тяжело, даже невозможно. Пускай Капризов играет. Все играют не для того, чтобы кого-то заменить, а для того, чтобы получать удовольствие от игры и иметь результат своей команды. Он фартовый пацан, симпатяга во всех отношениях, и дай бог, чтобы у него всё получилось, — приводит слова Фетисова ТАСС.

В матче между «Миннесотой» и «Вашингтоном» в Сент-Поле хозяева выиграли со счётом 5:0. Кирилл Капризов записал на свой счёт шайбу.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Юров, Фэйбер) – 02:09     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 32:51 (pp)     3:0 Тарасенко (Юров) – 44:23     4:0 Юров (Тарасенко) – 48:53     5:0 Болди (Кирстед) – 54:12 (sh)    
Материалы по теме
Русское шоу в НХЛ! Тарасенко, Юров и Капризов уничтожили «Вашингтон» Овечкина
Русское шоу в НХЛ! Тарасенко, Юров и Капризов уничтожили «Вашингтон» Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android