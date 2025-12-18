Фетисов ответил на вопрос, может ли Капризов по популярности заменить в будущем Овечкина
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не сможет заменить по популярности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
— Может ли Капризов по своей популярности заменить со временем Овечкина?
— Это тяжело, даже невозможно. Пускай Капризов играет. Все играют не для того, чтобы кого-то заменить, а для того, чтобы получать удовольствие от игры и иметь результат своей команды. Он фартовый пацан, симпатяга во всех отношениях, и дай бог, чтобы у него всё получилось, — приводит слова Фетисова ТАСС.
В матче между «Миннесотой» и «Вашингтоном» в Сент-Поле хозяева выиграли со счётом 5:0. Кирилл Капризов записал на свой счёт шайбу.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Юров, Фэйбер) – 02:09 2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 32:51 (pp) 3:0 Тарасенко (Юров) – 44:23 4:0 Юров (Тарасенко) – 48:53 5:0 Болди (Кирстед) – 54:12 (sh)
