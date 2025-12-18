Фетисов ответил на вопрос, может ли Капризов по популярности заменить в будущем Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не сможет заменить по популярности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Может ли Капризов по своей популярности заменить со временем Овечкина?

— Это тяжело, даже невозможно. Пускай Капризов играет. Все играют не для того, чтобы кого-то заменить, а для того, чтобы получать удовольствие от игры и иметь результат своей команды. Он фартовый пацан, симпатяга во всех отношениях, и дай бог, чтобы у него всё получилось, — приводит слова Фетисова ТАСС.

В матче между «Миннесотой» и «Вашингтоном» в Сент-Поле хозяева выиграли со счётом 5:0. Кирилл Капризов записал на свой счёт шайбу.