Хоккей

«Я не привередлив». Виталий Пинчук — о возможной команде в НХЛ

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о возможности выступать в НХЛ и рассказал, в каких клубах хотел бы сыграть.

«Конечно, в этом году чувствую больше внимания. Но мой агент сказал, что сейчас команды ведут переговоры с ним и не беспокоят меня слишком сильно. Сосредоточен на сезоне КХЛ, а дальше посмотрим.

Доверие тренера играет огромную роль. И у меня отличные партнеры по звену — Алекс Лимож и Сэм Энас. Они создают моменты для меня, а я – для них. Но также понимаю, что мне нужно улучшить свою игру в обороне. В НХЛ без этого не выживешь.

Хотел бы присоединиться к команде, которая играет в стиле, похожем на мой, — быстром и атакующем. А географически это не имеет никакого значения. Я не привередлив. Куда бы ни пошёл, постараюсь завоевать своё место», — приводит слова нападающего RG.

