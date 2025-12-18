Скидки
«Все счастливы — праздник хоккея! А в интернете — сплошное «бу-бу-бу». Юрзинов — о КПК

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший отреагировал на критику Кубка Первого канала — 2025 в интернете.

— С интересом следил за реакцией на ТВ, в прессе, и интернете, за комментариями наших экспертов. Собирал информацию. Было много, на мой взгляд, точных отзывов, но некоторые не вызвали у меня понимания.

— Какие?
— Не считаю себя, мягко говоря, специалистом по интернету, но там столько провокаций, которые не имеют никакого отношения к хоккею. Смотрел матчи в Новосибирске – переполненные трибуны, восторженные болельщики, яркий хоккей во всех расстановках – 5х5, 3х3, конкурсы, буллиты и так далее. Все счастливы – праздник хоккея! А в интернете – сплошное «бу-бу-бу». Кто там собран? Что за публика? Имеет ли она отношение к хоккею, национальной команде и нашей стране? — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

