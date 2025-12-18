Алексей Касатонов: Иван Демидов способен стать звездой НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов оценил игру российского нападающего «Монреаль Канаденс» Ивана Демидова.

«По тому, что сегодня вижу я – карьера у Демидова складывается. Сначала ему доверяли в СКА даже в случае ошибок. Ему всё время давали играть. Для роста молодого игрока это очень важно. Сейчас он вовремя уехал в «Монреаль» и сразу получил колоссальный опыт – он сыграл против «Вашингтона» в плей-офф прошлого сезона.

Насколько мне известно, всё лето Иван провёл в Северной Америке. Он реально очень сильно готовился по программам к новому сезону. Ну и самый важный момент для Демидова – он от природы талантливый парень. Поэтому все составляющие для «Колдер Трофи» у него есть. Более того, Демидов идёт не просто за индивидуальными наградами. Он способен стать звездой НХЛ. Здесь больше вопрос не в конкуренции. Самое главное – его отношение к делу и доверие со стороны тренерского штаба команды. В этих моментах у Ивана всё хорошо», — цитирует Касатонова «Советский спорт».