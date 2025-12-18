«Такие игроки должны приезжать в команду готовыми». Щитов — о Евгении Кузнецове

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался об игре форварда «Металлурга» Евгении Кузнецове, который в игре с «Сочи» (6:1) забросил первую шайбу за клуб.

«Мне кажется, у Разина по‑другому быть не может, в «Металлурге» подобраны очень хорошие специалисты. Кузнецов постепенно форму наберёт и к плей‑офф подойдёт в полной боевой готовности и принесёт очень много пользы. В целом Евгений уже опытный хоккеист и знает, когда нужно выходить на пик формы. Тем более он был без предсезонки и ему было тяжело войти в игровой ритм. Тем не менее считаю, такие игроки должны приезжать в команду готовыми и приносить пользу здесь и сейчас, а не ждать решающих матчей сезона. Многие мировые звёзды это демонстрируют.

Думаю, сейчас критических высказываний вокруг Кузнецова будет меньше. Хотя вашему брату всегда хочется к чему‑то придраться, чтобы была горячая новость. Не думаю, что есть какие‑то реальные конфликты, на самом деле внутри «Металлурга» всё спокойно. Разин — очень серьёзный тренер, авторитетный человек для игроков. Поэтому всё нормально», — цитирует Щитова «Матч ТВ».