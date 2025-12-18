Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Величкин: зачем нам нужен Тамбиев, когда есть куча российских тренеров

Величкин: зачем нам нужен Тамбиев, когда есть куча российских тренеров
Комментарии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил решение руководства «Адмирала» уволить Леонида Тамбиева с поста главного тренера дальневосточного клуба.

«По Тамбиеву я думаю, что это не ошибка. Я считаю, что они найдут более приемлемый вариант, чем этот человек. Мне он не нравится как тренер, он мне не нравился и своим поведением. Думаю, что и ребята не очень-то были довольны, просто об этом вслух никто не говорил. У нас есть свои тренеры, зачем нам нужен Тамбиев, когда у нас куча российских тренеров», — приводит слова Величкина «Советский спорт».

Ранее Леонид Тамбиев дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
Эксклюзив
«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android