Величкин: зачем нам нужен Тамбиев, когда есть куча российских тренеров

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил решение руководства «Адмирала» уволить Леонида Тамбиева с поста главного тренера дальневосточного клуба.

«По Тамбиеву я думаю, что это не ошибка. Я считаю, что они найдут более приемлемый вариант, чем этот человек. Мне он не нравится как тренер, он мне не нравился и своим поведением. Думаю, что и ребята не очень-то были довольны, просто об этом вслух никто не говорил. У нас есть свои тренеры, зачем нам нужен Тамбиев, когда у нас куча российских тренеров», — приводит слова Величкина «Советский спорт».

Ранее Леонид Тамбиев дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».