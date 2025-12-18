ВХЛ выступила с заявлением относительно финансовых проблем у ХК «Ростов»

Всероссийская хоккейная лига выступила с заявлением относительно финансовых проблем у ХК «Ростов», который ранее сообщил о снятии с чемпионата России.

«Всероссийская хоккейная лига осведомлена о проблеме финансирования хоккейного клуба «Ростов» в 2026 календарном году и совместно с клубом работает над решением этой ситуации. Клуб не предоставлял в лигу уведомлений в какой-либо форме о выходе из состава участников OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ сезона-2025/2026», — сказано в сообщении ВХЛ.

На данный момент «Ростов» занимает последнее, 32-е место в регулярном чемпионате ВХЛ, имея в активе 23 очка.