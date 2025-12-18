Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ВХЛ выступила с заявлением относительно финансовых проблем у ХК «Ростов»

ВХЛ выступила с заявлением относительно финансовых проблем у ХК «Ростов»
Комментарии

Всероссийская хоккейная лига выступила с заявлением относительно финансовых проблем у ХК «Ростов», который ранее сообщил о снятии с чемпионата России.

«Всероссийская хоккейная лига осведомлена о проблеме финансирования хоккейного клуба «Ростов» в 2026 календарном году и совместно с клубом работает над решением этой ситуации. Клуб не предоставлял в лигу уведомлений в какой-либо форме о выходе из состава участников OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ сезона-2025/2026», — сказано в сообщении ВХЛ.

На данный момент «Ростов» занимает последнее, 32-е место в регулярном чемпионате ВХЛ, имея в активе 23 очка.

Материалы по теме
Официально
ХК «Ростов» снялся с чемпионата России по хоккею из-за финансовых проблем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android