Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит второй матч подряд по состоянию здоровья

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит второй матч подряд по состоянию здоровья. Специалист будет отсутствовать во время встречи с «Ак Барсом», которая состоится, 18 декабря, в 19:30 мск. Место на тренерском мостике займет исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко.

Напомним, ранее Ларионов пропустил игру СКА с «Шанхайскими Драконами». Армейцы победили во встрече со счётом 4:1.

СКА расположился на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков после 34 игр. «Ак Барс» занимает второе место на Востоке, набрав 50 очков в 37 встречах.

