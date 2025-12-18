Каменский высказался о драке между болельщиками СКА и «Шанхайских Драконов»

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал драку между болельщиками СКА и «Шанхайских Драконов».
«Сам эпизод я ещё не видел, потому что только приехал из командировки. Но есть регламент, по которому будет оцениваться этот поступок, есть правила. Fan ID? Я против! У нас на хоккей ходят дружественные болельщики, с детьми, никаких инцидентов у нас не бывает. Нет смысла его вводить», — приводит слова Каменского «Советский спорт».
Ранее в СМИ появилась информация, что после игры возле «Ледового дворца» завязалась драка между группами болельщиков команд. По предварительным данным, причиной конфликта стали взаимные провокации и оскорбительные кричалки. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В результате были задержаны два человека, причастные к организации беспорядков.
