Каменский высказался о драке между болельщиками СКА и «Шанхайских Драконов»

Каменский высказался о драке между болельщиками СКА и «Шанхайских Драконов»
Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал драку между болельщиками СКА и «Шанхайских Драконов».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Райлли) – 18:10 (5x5)     1:1 Голдобин (Гримальди) – 26:42 (5x5)     2:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 51:19 (5x3)     3:1 Голдобин – 56:19 (5x5)     4:1 Бландизи (Плешков) – 57:43 (en)    

«Сам эпизод я ещё не видел, потому что только приехал из командировки. Но есть регламент, по которому будет оцениваться этот поступок, есть правила. Fan ID? Я против! У нас на хоккей ходят дружественные болельщики, с детьми, никаких инцидентов у нас не бывает. Нет смысла его вводить», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что после игры возле «Ледового дворца» завязалась драка между группами болельщиков команд. По предварительным данным, причиной конфликта стали взаимные провокации и оскорбительные кричалки. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В результате были задержаны два человека, причастные к организации беспорядков.

