Главный тренер «Авангарда» Буше рассказал о серьёзной травме Михаила Гуляева

Главный тренер «Авангарда» Буше рассказал о серьёзной травме Михаила Гуляева
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем с «Нефтехимиком» рассказал о серьёзной травме защитника омского клуба Михаила Гуляева и оценил состав команды на игру с нижнекамцами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1-й период
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков, Окулов) – 03:20 (5x5)     0:2    

«Михаил Гуляев травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время. Очень жаль, что так получилось, сегодня будем играть шестью защитниками. Что касается нападающих, только во второй раз в этом сезоне у нас все форварды готовы к игре, пришлось заменить некоторых игроков в рамках ротации. Нам не понравился наш третий период в прошлой игре, и мы готовы реабилитироваться», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

Новости. Хоккей
