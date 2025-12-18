Главный тренер «Авангарда» Буше рассказал о серьёзной травме Михаила Гуляева

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем с «Нефтехимиком» рассказал о серьёзной травме защитника омского клуба Михаила Гуляева и оценил состав команды на игру с нижнекамцами.

«Михаил Гуляев травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время. Очень жаль, что так получилось, сегодня будем играть шестью защитниками. Что касается нападающих, только во второй раз в этом сезоне у нас все форварды готовы к игре, пришлось заменить некоторых игроков в рамках ротации. Нам не понравился наш третий период в прошлой игре, и мы готовы реабилитироваться», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».