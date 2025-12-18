Скидки
В «Ростове» рассказали о проблемах с финансированием команды

Генеральный директор хоккейного клуба «Ростов» Тоомас Кулль рассказал о проблемах с финансированием команды.

«Нам не выделяют финансирование. Каким образом мы будем продолжать выступление, пока не знаем. Будет ли клуб выступать в лиге, станет понятно после 21 декабря на совещании с региональными властями», — приводит слова Кулля ТАСС.

Отмечается, что следующую встречу команда должна провести на выезде 20 декабря с «Кристаллом» из Саратова. По словам собеседника агентства, несмотря на такую ситуацию, команда отправилась на ближайший выездной матч.

На данный момент «Ростов» занимает последнее, 32-е место в регулярном чемпионате ВХЛ, имея в активе 23 очка.

