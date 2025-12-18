Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Автомобилисту» в серии буллитов

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

За девять секунд до конца первого периода Степан Хрипунов с передач Никиты Шашкова и Данила Романцева открыл счёт во встрече. В середине второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Автомобилиста» забросил Кёртис Волк с передач Максима Осипова и Брукса Мэйсека, у «Динамо» — Вадим Мороз с передачи Андрея Стася. На 16-й минуте третьего периода Илья Усов с передач Роба Хэмилтона и Егора Борикова сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится с «Адмиралом» дома 21 декабря. «Динамо» в этот же день примет на своём льду «Ладу».