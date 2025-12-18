Победный буллит минского «Динамо» отменили из-за помехи вратарю «Автомобилиста»
Поделиться
Победный послематчевый буллит нападающего минского «Динамо» Сэма Энаса во встрече с «Автомобилистом» главные судьи встречи отменили из-за помехи вратарю уральского клуба Владимиру Галкину. Форвард гостей проткнул шайбу клюшкой на ленточке ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В итоге после отмены шайбы главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов вынужден был вернуться на лавку команды.
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Хрипунов (Шашков, Романцев) – 19:51 (5x5) 2:0 Волк (Осипов, Мэйсек) – 32:58 (5x5) 2:1 Мороз (Стась) – 33:21 (5x5) 2:2 Усов (Хэмилтон, Бориков) – 55:08 (5x5) 3:2 Голышев – 65:00
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
19:57
-
19:44
-
19:20
-
18:58
-
18:48
-
18:31
-
18:14
-
18:10
-
17:51
-
17:33
-
17:12
-
16:50
-
16:35
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:35
-
12:23
-
12:20
-
12:15
-
11:55
-
11:30