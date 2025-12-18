Скидки
Хоккей

Победный буллит минского «Динамо» отменили из-за помехи вратарю «Автомобилиста»

Победный послематчевый буллит нападающего минского «Динамо» Сэма Энаса во встрече с «Автомобилистом» главные судьи встречи отменили из-за помехи вратарю уральского клуба Владимиру Галкину. Форвард гостей проткнул шайбу клюшкой на ленточке ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В итоге после отмены шайбы главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов вынужден был вернуться на лавку команды.

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Хрипунов (Шашков, Романцев) – 19:51 (5x5)     2:0 Волк (Осипов, Мэйсек) – 32:58 (5x5)     2:1 Мороз (Стась) – 33:21 (5x5)     2:2 Усов (Хэмилтон, Бориков) – 55:08 (5x5)     3:2 Голышев – 65:00    
