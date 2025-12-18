Сушинский: Fan ID никак не влияет на предотвращение драк на хоккейных матчах
Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал драку между болельщиками СКА и «Шанхайских Драконов» и оценил целесообразность введения системы Fan ID в хоккее.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Райлли) – 18:10 (5x5) 1:1 Голдобин (Гримальди) – 26:42 (5x5) 2:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 51:19 (5x3) 3:1 Голдобин – 56:19 (5x5) 4:1 Бландизи (Плешков) – 57:43 (en)
«А если бы этот человек был с Fan ID, как бы это его защитило? Я 100% говорю, что это не имеет никакого значения. Он бы точно так же подрался и с Fan ID, и без него. Скорее всего, драка произошла даже не из-за игры, а из-за каких-то бытовых разногласий. Сейчас на хоккее тем более в основном мирные болельщики, люди приходят с семьями получать удовольствие. Поэтому Fan ID в такой ситуации вообще никак не влияет», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».
