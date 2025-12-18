Сушинский: Fan ID никак не влияет на предотвращение драк на хоккейных матчах

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал драку между болельщиками СКА и «Шанхайских Драконов» и оценил целесообразность введения системы Fan ID в хоккее.

«А если бы этот человек был с Fan ID, как бы это его защитило? Я 100% говорю, что это не имеет никакого значения. Он бы точно так же подрался и с Fan ID, и без него. Скорее всего, драка произошла даже не из-за игры, а из-за каких-то бытовых разногласий. Сейчас на хоккее тем более в основном мирные болельщики, люди приходят с семьями получать удовольствие. Поэтому Fan ID в такой ситуации вообще никак не влияет», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».