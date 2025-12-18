Матвей Поляков: в СКА пришёл тренер, который даёт шансы и верит в каждого игрока

Нападающий СКА Матвей Поляков высказался о работе с главным тренером армейского клуба Игорем Ларионовым.

– В чём основная команда изменилась по сравнению с прошлым сезоном?

– В СКА пришёл тренер, который даёт шансы и верит в каждого игрока. Всем представится возможность овладеть уверенностью на уровне КХЛ и принести команде результат. Пожалуй, это главное отличие. Игорь Николаевич очень идейный человек. Ещё у нас изменилась картинка игры, мы стали лучше действовать в обороне, — приводит слова Полякова сайт МХЛ.

В нынешнем сезоне Поляков провёл 29 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.