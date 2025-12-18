Квартальнов — после поражения минского «Динамо» в Екатеринбурге: были в инертном состоянии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3 Б).

— Немного тяжело давалась игра, особенно в первом периоде, где инертные были. Гол в раздевалку вот этот… Выпускаешь вроде тех людей, которые должны были решать, а получаются моменты, которые негативно сказываются. Хорошо, что вернулись в игру, забили, имели много моментов, но было много технического брака.

— Не впервые вашей команде так не везёт: в матче с «Шанхаем» засчитали гол в перерыве, теперь – буллит…

— Хотел бы послушать разъяснения, конечно. Тут надо аккуратно, «военная комната» решила, посмотрим, однако она тоже ошибается. Но даже в таком состоянии, сером, не звенящем, мы могли бы получше сыграть и не доводить до буллитов.

— Просили ли особо играть против экс-динамовца Романа Горбунова?

— Нет, не просили.

— Вас выбрали тренером на Матч звёзд КХЛ…

— Давайте по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.