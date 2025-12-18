Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — после поражения минского «Динамо» в Екатеринбурге: были в инертном состоянии

Квартальнов — после поражения минского «Динамо» в Екатеринбурге: были в инертном состоянии
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Хрипунов (Шашков, Романцев) – 19:51 (5x5)     2:0 Волк (Осипов, Мэйсек) – 32:58 (5x5)     2:1 Мороз (Стась) – 33:21 (5x5)     2:2 Усов (Хэмилтон, Бориков) – 55:08 (5x5)     3:2 Голышев – 65:00    

— Немного тяжело давалась игра, особенно в первом периоде, где инертные были. Гол в раздевалку вот этот… Выпускаешь вроде тех людей, которые должны были решать, а получаются моменты, которые негативно сказываются. Хорошо, что вернулись в игру, забили, имели много моментов, но было много технического брака.

— Не впервые вашей команде так не везёт: в матче с «Шанхаем» засчитали гол в перерыве, теперь – буллит…
— Хотел бы послушать разъяснения, конечно. Тут надо аккуратно, «военная комната» решила, посмотрим, однако она тоже ошибается. Но даже в таком состоянии, сером, не звенящем, мы могли бы получше сыграть и не доводить до буллитов.

— Просили ли особо играть против экс-динамовца Романа Горбунова?
— Нет, не просили.

— Вас выбрали тренером на Матч звёзд КХЛ…
— Давайте по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Автомобилисту» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android