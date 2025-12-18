Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь — Салават Юлаев, результат матча 18 декабря 2025 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив в гостях «Северсталь»
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Жаровский (Сучков, Горшков) – 02:03 (5x5)     0:2 Кузнецов (Хохряков) – 06:29 (5x5)     1:2 Веряев – 19:15 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На третьей минуте первого периода Александр Жаровский с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Кузнецов с передачи Петра Хохрякова удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода Данил Веряев забросил шайбу в составе «Северстали».

После данной победы «Салават Юлаев» прервал серию поражений из двух матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android