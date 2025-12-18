«Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив в гостях «Северсталь»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На третьей минуте первого периода Александр Жаровский с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Кузнецов с передачи Петра Хохрякова удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода Данил Веряев забросил шайбу в составе «Северстали».
После данной победы «Салават Юлаев» прервал серию поражений из двух матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».
