«Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив в гостях «Северсталь»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На третьей минуте первого периода Александр Жаровский с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Кузнецов с передачи Петра Хохрякова удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода Данил Веряев забросил шайбу в составе «Северстали».

После данной победы «Салават Юлаев» прервал серию поражений из двух матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».