Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над минским «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 Б).

— Хороший соперник, сплав молодости и опыта, быстрая команда. Мы хорошо провели первый период, владели шайбой, и этот гол в концовке назревал. Во втором периоде соперник перехватил инициативу, в районе восьми минут в обороне играли. Парни старались, не очень наложения были удачные. В третьем периоде был контроль шайбы, не очень логичный гол после пересменки забили. Хорошо, что победили по буллитам, зрители ушли, потом вернулись. Здорово, что Голышев забил этот буллит, надеюсь, это прибавит ему уверенности. Вова Галкин подтащил в нужный момент.

— Отлично сыграла пара Бусыгин – Воробьёв. Как вывели их на такой уровень?

— Они уже играли вместе, были лидерами, решили вернуться к этому сочетанию. Зборовскому дали набраться игрового ритма, потренироваться, он много работал, ему респект. Надеюсь, в следующих играх выйдет на свой уровень.

— Что пошло не так во втором периоде?

— Неважный период, но не пропустили лишнего. Не разобрались на вбрасывании, пропустили, а соперник по делу владел преимуществом.

— Как отреагировали на момент с отменённым буллитом?

— Нам видеотренер сразу сказал, что щиток продавливали. Спокойно отнеслись к этому, ждали решения «военной комнаты», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.