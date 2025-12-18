«Авангард» всухую победил «Нефтехимик» в гостях, забросив три шайбы

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На четвёртой минуте первого периода Артём Блажиевский с передач Александра Волкова и Константина Окулова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Николай Прохоркин с передач Александра Волкова и Артёма Блажиевского сделал счёт 2:0. На 18-й минуте периода Константин Окулов забросил третью шайбу «Авангарда» в игре.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» встретится с «Металлургом» в гостях 22 декабря. «Авангард» 20 декабря сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом».
