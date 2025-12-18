Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив — ЦСКА, результат матча 18 декабря 2025 года, счёт 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев по буллитам ЦСКА
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Ульев) – 15:15 (5x5)     1:1 Полтапов (Абрамов, Соркин) – 26:32 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

На 16-й минуте первого периода Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Марка Ульева открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Прохор Полтапов с передач Виталия Абрамова и Максима Соркина восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Авангардом» дома 20 декабря. ЦСКА 21 декабря сразится в гостях с московским «Динамо».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android