«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев по буллитам ЦСКА
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Ульев) – 15:15 (5x5) 1:1 Полтапов (Абрамов, Соркин) – 26:32 (5x5) 2:1 Каюмов – 65:00
На 16-й минуте первого периода Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Марка Ульева открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Прохор Полтапов с передач Виталия Абрамова и Максима Соркина восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хозяева.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Авангардом» дома 20 декабря. ЦСКА 21 декабря сразится в гостях с московским «Динамо».
