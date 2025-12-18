«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев по буллитам ЦСКА

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

На 16-й минуте первого периода Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Марка Ульева открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Прохор Полтапов с передач Виталия Абрамова и Максима Соркина восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Авангардом» дома 20 декабря. ЦСКА 21 декабря сразится в гостях с московским «Динамо».