«Третий период — как по методичке». Ги Буше о сухой победе «Авангарда» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:0).

«Сегодня у нас два периода была инициатива, забили хорошие голы, поработали над ошибками после прошлого матча. Можно сказать, что как по методичке отыграли третий период. Конечно, расстроили действия в концовке в большинстве, когда допустили несколько выходов к своим воротам, но в целом мы постарались и отыграли здорово сегодня.

У нас великолепно играют вратари, однако сегодняшний сухой матч – это заслуга всей команды. Можно похвалить сегодня и вратаря «Нефтехимика». Мы забили три гола в формате 5х5, наши защитники здорово выигрывали пространство, и у соперника было не так много шансов, чтобы забить. Так что это именно отличная командная победа», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.