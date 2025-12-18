Скидки
«Оказались не готовы к такому». Гришин — о голах «Авангарда» в первом периоде

Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:3) в Нижнекамске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков, Окулов) – 03:20 (5x5)     0:2 Прохоркин (Волков, Блажиевский) – 08:01 (5x5)     0:3 Окулов – 17:15 (5x5)    

«Первый период не очень удачно провели, два гола со стандартных положений пропустили, немного не готовы оказались к таким ситуациям. Потом пытались всё развернуть, контратаковали, были моменты, чтобы забить, но у «Авангарда» здорово сыграл вратарь, плюс команда не позволила вольностей, как в прошлой игре с нами. Прекрасно знали, что у них большинство лучшее в лиге, разбирали, и в результате мы в меньшинстве не пропустили. Вот то, что мы в своём большинстве ничего не забили, это уже другое дело. Много играем с «Авангардом», уже изучили друг друга, однако сегодня не смогли развернуть в свою сторону.

Не скажу, что у нас не было эмоций, на лавке они даже чересчур захлёстывали. Может, поэтому и не удалось их на лёд перенести. Разговариваем с ребятами на эту тему, но не всегда нас слышат парни. Не знаю, сыграл ли какую-то роль момент с удалением Шафигуллина, у нас были потом моменты, забей один, может, что-то и поменялось бы», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

