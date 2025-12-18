Скидки
Динамо М — Барыс, результат матча 18 декабря 2025 года, счёт 2:4, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» прервало победную серию из семи матчей, уступив «Барысу»
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 27:58 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Кайыржан, Савицкий) – 30:29 (5x5)     1:2 Симонов (Логвин) – 40:48 (5x5)     1:3 Маккошен (Морелли, Веккионе) – 42:22 (5x5)     1:4 Кайыржан (Омирбеков, Савицкий) – 52:54 (5x4)     2:4 Гусев (Пыленков) – 55:23 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На восьмой минуте второго периода Макс Комтуа открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Ансар Шайхмедденов восстановил равенство в счёте. На 48-й секунде третьего периода Семён Симонов вывел «Барыс» вперёд. На третьей минуте периода Иэн Маккошен сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Динмухамед Кайыржан забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 16-й минуте периода Никита Гусев сделал счёт 4:2.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» встретится с ЦСКА в гостях 21 декабря. «Барыс» в этот же день примет на своём льду «Сочи».

