Московское «Динамо» прервало победную серию из семи матчей, уступив «Барысу»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На восьмой минуте второго периода Макс Комтуа открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Ансар Шайхмедденов восстановил равенство в счёте. На 48-й секунде третьего периода Семён Симонов вывел «Барыс» вперёд. На третьей минуте периода Иэн Маккошен сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Динмухамед Кайыржан забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 16-й минуте периода Никита Гусев сделал счёт 4:2.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» встретится с ЦСКА в гостях 21 декабря. «Барыс» в этот же день примет на своём льду «Сочи».
- 18 декабря 2025
-
22:16
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:50
-
21:44
-
21:40
-
21:18
-
21:07
-
21:06
-
20:56
-
20:40
-
20:21
-
19:57
-
19:44
-
19:20
-
18:58
-
18:48
-
18:31
-
18:14
-
18:10
-
17:51
-
17:33
-
17:12
-
16:50
-
16:35
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:15
-
15:00