СКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 16-й минуте первого периода Александр Хмелевски с передач Никиты Лямкина и Семёна Терехова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Марат Хайруллин с передач Валентина Зыкова и Николая Голдобина восстановил равенство в счёте. На пятой минуте третьего периода Матвей Поляков вывел СКА вперёд. На 13-й минуте периода Сергей Плотников с передач Егора Савикова и Марата Хайруллина сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Митчелл Миллер с передач Никиты Лямкина и Кирилла Семёнова сократил отставание «Ак Барса» до минимума.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».