Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — Ак Барс, результат матча 18 декабря 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

СКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в Санкт-Петербурге
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 16-й минуте первого периода Александр Хмелевски с передач Никиты Лямкина и Семёна Терехова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Марат Хайруллин с передач Валентина Зыкова и Николая Голдобина восстановил равенство в счёте. На пятой минуте третьего периода Матвей Поляков вывел СКА вперёд. На 13-й минуте периода Сергей Плотников с передач Егора Савикова и Марата Хайруллина сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Митчелл Миллер с передач Никиты Лямкина и Кирилла Семёнова сократил отставание «Ак Барса» до минимума.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android