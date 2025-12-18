«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в истории КХЛ
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Жаровский (Сучков, Горшков) – 02:03 (5x5) 0:2 Кузнецов (Хохряков) – 06:29 (5x5) 1:2 Веряев – 19:15 (5x5)
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, эта победа стала для уфимского клуба 700-й в истории КХЛ. «Салават Юлаев» с 33 очками после 36 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».
