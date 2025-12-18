Скидки
Булат Шафигуллин ударил линейного судью в лицо во время потасовки с игроком «Авангарда»

Нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин ударил судью в лицо во время матча с «Авангардом» в Нижнекамске.

Хоккеист целился в игрока омичей во время потасовки, но попал в лицо линейному судье. После эпизода нападающий был удалён до конца встречи за физический контакт с арбитром.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков, Окулов) – 03:20 (5x5)     0:2 Прохоркин (Волков, Блажиевский) – 08:01 (5x5)     0:3 Окулов – 17:15 (5x5)    
