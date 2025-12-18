Главный тренер «Салавата»: готовили ребят, что с «Северсталью» нам придётся обороняться

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч с «Северсталью» (2:1).

— Хорошая игра была с нашей стороны. Хорошо играли в обороне. Знали, что соперник – один из лидеров конференции. Готовили ребят, что нам придётся в основном обороняться. В принципе, ребята молодцы. Самоотверженно сыграли. Семён Вязовой молодец. Хотел бы поздравить болельщиков – всё-таки 700-я победа в КХЛ, это очень важно. Не только для нас, но и для всей организации, для всех наших болельщиков, которые нас поддерживают, переживают.

— Две заброшенные шайбы в начале игры – на это была ставка? Если учитывать, что «Северсталь» только начинает после перерыва, а вы проводите уже вторую игру.

— Ставка была на то, что, если «Северстали» дать время – они хорошо начинают атаки, опасно атакуют – поэтому ставка была на то, чтобы лишить, постараться лишить их пространства и времени.

— Насколько важно, что Вязовой провёл уверенный матч?

— Это очень важно. Вратарь – это больше, чем полкоманды. Я согласен, Семён провёл сегодня хороший матч. Для парня это первый сезон, где он работает первым номером. Сейчас для него очень важно эту планку поднять. Стараться держать этот уровень постоянно.

— Во втором периоде – лишь три броска в створ. Надолго ушли в оборону. Насколько это было контролируемо, осознанно? Рискованно же это было при счёте 2:1.

— Да, рискованно. Но других вариантов пойти в прессинг и отбирать – у нас не было возможности в принципе. «Северсталь» хорошо выходила из-под нашего давления. Но опять же – ребята хорошо сыграли в обороне.

— Прояснилась ли дата возвращения Ремпала? Без него большинство иногда как меньшинство.

— Против «Северстали», по-моему, у всех большинство как меньшинство. Ребята хорошо обороняются. Быстрые, мобильные нападающие. По поводу сроков возвращения Шелдона – пока не владею информацией, — приводит слова Козлова пресс-служба «Северстали».