«В первом периоде «Северсталь» хорошенько освежили». Козырев — о поражении от «Салавата»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от уфимского «Салавата Юлаева» (1:2).

— В первом периоде нас хорошенько освежили. Затем мы выравняли игру, но, увы, были недостаточно хороши при завершении.

— Две пропущенные шайбы в начале можно как-то объяснить перерывом? «Салават» уже проводит второй матч, «Северсталь» только начинает.

— Нет, это не влияет. Это концентрация. Это обычные ошибки, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».