«В первом периоде «Северсталь» хорошенько освежили». Козырев — о поражении от «Салавата»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от уфимского «Салавата Юлаева» (1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Жаровский (Сучков, Горшков) – 02:03 (5x5) 0:2 Кузнецов (Хохряков) – 06:29 (5x5) 1:2 Веряев – 19:15 (5x5)
— В первом периоде нас хорошенько освежили. Затем мы выравняли игру, но, увы, были недостаточно хороши при завершении.
— Две пропущенные шайбы в начале можно как-то объяснить перерывом? «Салават» уже проводит второй матч, «Северсталь» только начинает.
— Нет, это не влияет. Это концентрация. Это обычные ошибки, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».
