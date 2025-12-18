Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В первом периоде «Северсталь» хорошенько освежили». Козырев — о поражении от «Салавата»

«В первом периоде «Северсталь» хорошенько освежили». Козырев — о поражении от «Салавата»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от уфимского «Салавата Юлаева» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Жаровский (Сучков, Горшков) – 02:03 (5x5)     0:2 Кузнецов (Хохряков) – 06:29 (5x5)     1:2 Веряев – 19:15 (5x5)    

— В первом периоде нас хорошенько освежили. Затем мы выравняли игру, но, увы, были недостаточно хороши при завершении.

— Две пропущенные шайбы в начале можно как-то объяснить перерывом? «Салават» уже проводит второй матч, «Северсталь» только начинает.
— Нет, это не влияет. Это концентрация. Это обычные ошибки, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив в гостях «Северсталь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android